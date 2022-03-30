"دعونا نمنع الفوفوزيلا ونوزع الليزر".. مدرب منتخب مصر يوجه رسالة للكاف وفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه روجر دي سا المدرب المساعد لمنتخب مصر، رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب تصرفات جماهير المنتخب السنغالي خلال أحداث المباراة.

وكتب مساعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"دعونا نمنع الفوفوزيلا من المباريات، ونوزع الليزر في الملاعب".

وكانت الصحف العالمية تناولت تصرفات جماهير المنتخب السنغالي حول استخدامهم "الليزر" وتحديدًا خلال ركلات الترجيح. طالع التفاصيل

واستطاع المنتخب السنغالي أن يصعد لمونديال قطر 2022 بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-0)، حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح منتخب مصر بنفس النتيجة.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي صعد لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ "أسود التيرانجا" بعد نسخ 2002 و2018، ليرافق الرباعي منتخبات تونس والمغرب والكاميرون وغانا.