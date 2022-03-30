مصدر لمصراوي: 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تلقي مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة نهائية علي حضور 5 آلاف مشجع خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن هناك اجتماعا تم بعد ظهر اليوم الأربعاء شهد اخطار مسئولي القلعة الحمراء بحضور 5 آلاف مشجع في مباراة الهلال.

وأضاف المصدر: "للأهلي الحق في حضور 4500 متفرج بينما سيكون للهلال السوداني نصيب 500 متفرج".

ويتواجد الأهلي (7 نقاط) في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي تضم كل من صنداونز (13 نقطة- حسم التأهل)، الهلال في المركز الثالث (4 نقاط) متساويا مع المريخ صاحب المركز الأخير.