بصحبة كيروش.. بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة قادمة من السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة قادمة من داكار بعد مواجهة السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب الوطني قد حل ضيفا على نظيره السنغالي في إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح (3-1) بعد الخسارة في الوقت الأصلي والإضافي بهدف دون رد، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح المنتخب الوطني بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن السنغال تأهلت إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخها.