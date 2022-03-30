"ستحول خيبة الأمل لنجاح".. رسائل دعم لصلاح بعد خسارة منتخب مصر من السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، رسائل دعم من بعض نجوم الكرة، بعد خسارة منتخب مصر من منتخب السنغال وفقدان فرصة التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب المصري خسر من نظيره السنغالي بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (1-0) لصالح منتخب السنغال، حيث كان لقاء الذهاب حسمه المنتخب المصري بنفس النتيجة.

أولى الرسائل التي وجهت لصلاح كانت عن طريق صديقه السابق في ليفربول ومدافع زينيت الروسي الحالي، ديان لوفرين الذي كتب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"صلاح ارفع رأسك، وافتخر بنفسك وبفريقك، لقد أعطيت كل شيء، الله لديه خطط أكبر لك، ابق قويًا".

مدافع ليفربول الحالي وقائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك وجه رسالة إلى محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلاً :"أنا متأكد أنه سيحول خيبة الأمل إلى نجاح فيما يتبقى من مباريات في الموسم الحالي، لا يزال لدينا شيء نلعب من أجله، لذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها".

في المقابل، حرص أحمد حسام "ميدو" نجم المنتخب المصري السابق، على دعم صلاح بتغريدة كتبها "العالمي" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلاً :"ادعم صلاح ضد الحملة الموجهة ضده..صلاح فعل كل ما يستطيع من أجل تحقيق حلم الصعود للمونديال ولكن كرة القدم لعبة جماعية!! لم يجد المساندة الفنية الكافية من زملائه رغم اجتهادهم جميعًا..بالبلدي لازم نبطل نشيل حد جامد!! لازم نعالج ونطور ونبطل مسكنات مؤقته!! لازم نتعلم من أخطاء الماضي!!".

رسالة أخرى من أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق والمنتخب المصري، ليكتب عبر صفحته على "تويتر" :"صلاح والجميع في المنتخب المصري فعلوا كل ما في وسعهم لكن هذه هي كرة القدم، لكن الطريقة التي ينتقدها بعض الناس ليست عادلة، سيعود أقوى".