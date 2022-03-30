شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تاريخ وأرقام المنتخبات العربية في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تُعدّ المشاركة العربية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الأوسع في التاريخ بالتساوي مع 2018، مع تأهل منتخبات السعودية والمغرب وتونس بالإضافة لقطر المضيفة واحتمال انضمام الإمارات إليها.



وفيما عادلت مشاركة مونديال 2022 الظهور الرباعي العربي القياسي في 2018، يمكن أن تتعزّز بحال تخطي الإمارات أستراليا في ملحق آسيوي في 7 يونيو، ثم البيرو في ملحق دولي بعدها بأسبوع.

وكان العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات.

وكان لمشاركة 2022 التي تسحب قرعتها الرسمية الجمعة في الدوحة، أن تكون الأوسع لولا الخروج الدراماتيكي للجزائر على أرضها أمام الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع الثلاثاء، وإهدار مصر تقدمها ذهاباً على السنغال وخسارتها أمامها مجددا بركلات الترجيح في مشهد مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا.

وتملك السعودية وتونس والمغرب أعلى رصيد عربي في المشاركات (6).

يذكر أن عدد المشاركين كان 13 منتخباً في نسخة 1930 وصولاً إلى 32 بدءاً من 1998، وسيرتفع إلى 48 في نسخة 2026.

وغالبا ما كانت المشاركة العربية في كأس العالم توزع بين منتخب واحد (مصر في 1934، المغرب 1970، تونس 1978، الجزائر في 2010 و2014)، بينما شارك منتخبان في كل من مونديال 1982 (الكويت والجزائر)، و1990 (مصر والإمارات)، و1994 (المغرب والسعودية)، و2002 (السعودية وتونس) و2006 (السعودية وتونس) وثلاثة في كل من مونديال 1986 في المكسيك (المغرب، الجزائر، والعراق)، ومونديال 1998 في فرنسا (المغرب، السعودية، وتونس).

ومن بين جميع المشاركين العرب في كأس العالم، وحدها المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) تخطت دور المجموعات، فخسر الأول بصعوبة أمام ألمانيا الغربية صفر-1، والثانية أمام السويد 1-3 والثالثة بعد التمديد أمام ألمانيا 1-2 التي أحرزت اللقب لاحقا.

وكان المنتخب التونسي أول الفائزين بين العرب على المكسيك 3-1 عام 1978، فيما تعد الجزائر والسعودية الأكثر تحقيقا للانتصارات (3) والسعودية الأكثر خسارة (11) يليها المغرب وتونس (9).

وتُعدّ السعودية والمغرب الأكثر خوضا للمباريات (16) يليها تونس (15) والجزائر (13)، فيما كان المغرب الأكثر تسجيلا (14) مقابل 13 لكل من الجزائر وتونس، والسعودية الاكثر استقبالاً (39) أمام تونس (25) والمغرب (22).

ويحمل الجزائر أفضل معدل تهديفي (13 هدفاً في 13 مباراة).

وكانت أكبر سلسلة تأهل متتالية للسعودية بين 1994 و2006، فيما كانت أطول فترة غياب بين تأهلين لمصر في 1934 و1990.

وباتت الجزائر أول منتخب عربي وأفريقي يسجّل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 4-2 في بورتو اليغري في مونديال 2014، كما كانت الأكثر تسجيلاً في نسخة واحدة (7 في 2014. ويُعدّ المغرب صاحب أكبر فارق بفوزه على اسكتلندا (3-صفر) في 1998 والسعودية صاحبة أسوأ خسارة أمام ألمانيا (صفر-8) في 2002.

وفوز الجزائر على ألمانيا الغربية 2-1 في مونديال 1982 لا يزال محفورا في الأذهان، بهدفي رابح ماجر ولخضر بلومي، عندما كانت ألمانيا الغربية تضم أفضل نجوم العالم يتقدمهم القائد كارل-هاينتس رومينيغه.

- تفوق سعودي في المواجهات العربية -وشهد المونديال ثلاث مواجهات عربية في التاريخ كانت السعودية دوما طرفاً فيها وكلها في دور المجموعات. فازت في الأولى على المغرب 2-1 في مونديال 1994 بهدفي سامي الجابر (7 من ركلة جزاء) وفؤاد أنور (45) مقابل هدف محمد الشاوش (26).

وفي الثانية ضمن نسخة ألمانيا 2006، تعادلت السعودية مع تونس 2-2 بهدفي ياسر القحطاني (57) وسامي الجابر (84)، مقابل هدفي زياد الجزيري (23) وراضي الجعايدي (90+2).

وفي نسخة روسيا 2018 الأخيرة، فازت السعودية على مصر 2-1 بهدفي سلمان الفرج (45+6 من ركلة جزاء) وسالم الدوسري (90+5)، مقابل هدف محمد صلاح (22).

وعلى صعيد الهدافين، وحده السعودي سامي الجابر سجل ثلاثة أهداف، أمام المغرب (1994)، جنوب أفريقيا (1998) وتونس (2006)، فيما سجل عشرة لاعبين هدفين. كما أن الجابر هو العربي الوحيد الذي خاض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

وفي ما يأتي المشاركات العربية في كأس العالم:

1930: -

1934: مصر

1938 و1950 و1954 و1958 و1962 و1966: -

1970: المغرب

1974: -

1978: تونس

1982: الكويت والجزائر

1986: العراق والمغرب والجزائر

1990: الإمارات ومصر

1994: السعودية والمغرب

1998: السعودية والمغرب وتونس

2002: السعودية وتونس

2006: السعودية وتونس

2010: الجزائر

2014: الجزائر

2018: السعودية ومصر وتونس والمغرب

2022: قطر والسعودية والمغرب وتونس (احتمال انضمام الإمارات)

- أكثر المنتخبات مشاركة

6- السعودية (1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022)، المغرب (1970، 1986، 1994، 1998، 2018 و2022) وتونس (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)

4- الجزائر (1982، 1986، 2010، 2014)

3- مصر (1934، 1990، 2018)

1- الكويت (1982) والعراق (1986) والإمارات (1990) وقطر (2022).