فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2022 رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية التي ستُلعب بها مباريات كأس العالم 2022 بقطر.



وبدأ العد التنازلي لنهائيات كأس العالم 2022، حيث تنطلق النسخة الثانية والعشرين من المونديال 21 نوفمبر المقبل وتنتهي 18 ديسمبر 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الكرة التي قامت شركة "أديداس" بصناعتها.

وتميزت الكرة باللون الأزرق والأحمر وبعض الخطوط السوداء، وأطلق عليها اسم (الرحلة).

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم بعد غداً الجمعة 1 أبريل، وسيعتمد الاتحاد الدولي على التصنيف العالمي الذي سيصدر 31 مارس الجاري، خلال فعالية سحب القرعة التي تقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.