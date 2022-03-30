اتحاد الكرة يشكو السنغال للفيفا ويطالب بإعادة المباراة على أرض محايدة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد منتخب السنغال، مطالبا بإعادة المباراة على أرض محايدة بسبب الإرهاب النفسي الذي تعرض له لاعبي الفراعنة من قبل الجماهير السنغالية، في إياب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، قام مسؤولو اتحاد الكرة بجمع كافة الفيديوهات من وكلات الأنباء التي تحتوى على العنصرية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني، بالإضافة إلى ضرب الشناوي بزجاجات المياه أثناء تصديه للكرة، وبجانب السب لمحمد صلاح، وضرب حافلة المنتخب بطوب أثناء توجهها إلى ملعب المباراة، وكل هذا أدى إلى إرهاب اللاعبين.

وتأهل المنتخب السنغالي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واستمر اللقاء لركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتقدم السنغال بهدف دون رد، ليكون مجموع المواجهتين 1-1، وكان المنتخب المصري فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت يوم الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وسجل للمنتخب المصري في ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية ، وأهدر الثلاثي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وأحرز للمنتخب السنغالي كلا من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب أسود التيرانجا وسجل بولاي ديا الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 3، من ركلة حرة مباشرة لعبها ساديو ماني إلى منطقة الجزاء أخرجها ياسر إبراهيم ولكنها تهيأت أمام ديا الذي لعبها مباشرة إلى داخل الشباك.