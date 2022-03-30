بعد الهجوم الجماهيري.. صلاح يفكر في الاعتزال الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مقربون من محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أن اللاعب يفكر في اعتزال اللعب الدولي بعد الهجوم الذي تعرَّض له من قبل الجماهير المصرية بسبب أدائه في المباراة الفاصلة من تصفيات المونديال أمام السنغال، بحسب صحيفة "البوابة نيوز".

وأهدر صلاح ضربة ترجيح أمام السنغال، وكانت هي الأولى والتي أربكت حسابات باقي اللاعبين.

من جانبه، قال مراسل قناة "أون تايم سبورتس"، محمد طه، إن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، دخل في نوبة بكاء شديدة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأوضح طه، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، "محمد صلاح دخل في نوبة بكاء شديدة بعد نهاية المباراة".

وتأهل المنتخب السنغالي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واستمر اللقاء لركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتقدم السنغال بهدف دون رد، ليكون مجموع المواجهتين 1-1، وكان المنتخب المصري فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت يوم الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وسجل للمنتخب المصري في ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية ، وأهدر الثلاثي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وأحرز للمنتخب السنغالي كلا من إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب أسود التيرانجا وسجل بولاي ديا الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 3، من ركلة حرة مباشرة لعبها ساديو ماني إلى منطقة الجزاء أخرجها ياسر إبراهيم ولكنها تهيأت أمام ديا الذي لعبها مباشرة إلى داخل الشباك.