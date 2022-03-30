شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية: حسم مصير كيروش النهائي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن عدم استقرار المجلس الحالي على رحيل كيروش من عدمه، عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة أمس أمام السنغال بضربات الترجيح في مباراة العودة بالدور النهائي للتصفيات.

وأضاف المصدر أن هناك انقساما داخل المجلس حول مصير كيروش ما بين الموافقة على إنهاء تعاقده وفقا لبنود العقد التي تقتضي رحيله في حالة فشل التأهل للمونديال، أو التفاوض معه لتجديد تعاقده على اعتبار عدم حصوله على فرصة كاملة لإظهار كل قدراته مع المنتخب الوطني، حيث تولى المهمة منذ عدة أشهر فقط.