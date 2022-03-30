شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين مسئولى اتحاد الكرة وكيروش فى مطار القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجتمع مسئولو اتحاد الكرة مع كارلوس كيروش المدير الفنى البرتغالى لمنتخب مصر داخل صالة الوصول بمطار القاهرة الدولى قبل قليل، حيث وصلت طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وتنهى سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطنى عقب وصوله على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3041، عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات اللازمة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلى بفوز السنغال بهدف نظيف وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.