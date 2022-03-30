شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير ينشر صورة محمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الإعلامى أحمد شوبير عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" صورة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مع الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022 وجاء التعليق عليها قائلا "محمد صلاح مع الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم.. تمت جلسات التصوير قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات".

ووصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة بعثة المنتخب الوطني قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.



