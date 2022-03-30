شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وداع لاعبى المنتخب لـ كيروش قبل مغادرة مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع لاعبو المنتخب المصرى المدير الفنى البرتغالى كارلوس كيروش قبل مغادرة مطار القاهرة، حيث وصلت قبل قليل، طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني عقب وصوله علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3041، عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات اللازمة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلى بفوز السنغال بهدف نظيف وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.