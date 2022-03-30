شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لحمدى فتحى وربيعة بعد الانتظام بتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى حمدى فتحى ورامى ربيعة ثنائى الأهلى لفحص طبى بعد انتظامهما فى تدريبات الفريق الأحمر، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتصفيات كأس العالم 2022.

وتعرض حمدى فتحى ورامى ربيعة للإصابة فى مباراة السنغال ولم يستكملا المباراة، ولم يتحدد موقفهما الطبي حتى الآن انتظارا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالتهما وموقفهما من المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي حمدي وربيعة موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما ضد الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة قادمة من داكار بعد مواجهة السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.