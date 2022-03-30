الامارات | اتجاه للتخلي عن فكرة "كأس العالم كل سنتين"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه للتخلي عن فكرة "كأس العالم كل سنتين" والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يكون اقتراح اقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين بدلا من أربع ضمن جدول أعمال كونغرس الاتحاد الدولي غدا في الدوحة، وسط معارضة شديدة للفكرة وتحديدا من أوروبا وأميركا الجنوبية، في حين سيبحث مسؤولو القارات عن فكرة اخرى تضمّ أفضل المنتخبات العالمية. وفي وقت لم تبدأ أي "محادثات ملموسة"، فان الاتحادات القارية بدأت تفكّر بنسخة جديدة من كأس القارات تضم منتخبات من أميركا الجنوبية واوروبا بحسب مصادر مقرّبة من المفاوضات.

وهناك امكانية البحث في توسيع مسابقة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من قارة كونميبول، بحسب ما أشارت المصادر. أما البند الاساسي على أجندة فيفا فهو بحث العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية بعد غزو البلاد لأوكرانيا.

وكانت روسيا استبعدت من سباق التأهل الى مونديال قطر عقابا لها على قيامها بغزو اوكرانيا وذلك من قبل الاتحادين الدولي والقاري. وسيتم دعوة الأعضاء لدعم الاستبعاد في المؤتمر. واقترح رئيس فيفا جاني إنفانتينو إقامة بطولة عالمية كل عامين اعتبارا من عام 2026. وقد عارضها الاتحادان الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونميبول) بشدّة في حين بدا الاتحادان الافريقي والآسيوي في موقف مغاير.

ودخلت اللجنة الاولمبية الدولية على الخط واعربت عن مخاوفها بشأن المسابقة. وقال مسؤول كرة قدم رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" شرط عدم الكشف عن هويته "لن يحدث ذلك أبدا".

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين هذا الشهر إن إقامة كأس العالم مرة كل سنتين "ليست حاصلة" وفيفا يدرك ذلك تماما.



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