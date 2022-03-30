الامارات | عمومية السباحة تعتمد لائحة النظام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السباحة تعتمد لائحة النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي، وبدأت في خطوات إجراء العملية الانتخابية عن طريق تشكيل لجنة الانتخابات والطعون على أن يكون الجدول الزمني 60 يوماً من أجل خوض الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة جديد يقود اللعبة الفترة القادمة.

وأقرت الجمعية العمومية الغير عادية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة اعتماد لائحة النظام الأساسي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بتواجد 11 نادي من الأندية الأعضاء، بينما تغيب 5 أندية عن الاجتماع.

وقال الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ "الإمارات اليوم": "اعتمدت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي وذلك بموافقة 11 نادي، وسيتم تشكيل اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون وارسالها إلى الأندية لوضع الجدول الزمني للانتخابات والذي من المقرر أن تتم خلال 60 يوماً طبقا للائحة النظام الأساسي".

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