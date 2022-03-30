رئيس اتحاد الكرة يتحدث عن مصير كيروش مع منتخب مصر: «كل شيء وارد»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن مستقبل المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، وذلك بعد الخسارة امام منتخب السنغال وضياع حلم الوصول إلى كأس العالم 2022.

وقال علام في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" نقلها موقع "مصراوي": "لم نجتمع كاتحاد للكرة، بالنسبة لي كنت مرافقًا لكارلوس كيروش هو أدى ما عليه وزيادة".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: :"كيروش يعطي وقته لمنتخب مصر ولكرة القدم، وكل شيء وارد حول مستقبله، لكن في النهاية أحترم قرار أعضاء اتحاد الكرة".

وتابع: "أي قرار انفعالي سيكون صعبًا خاصة هناك ثلاثة أعضاء سيتواجدوا في قرعة كأس العالم بقطر".

وأشار علام إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين، الأول بين أعضاء اتحاد الكرة، والثاني مع الجهاز الفني، مضيفاً: "بعد ذلك سنحدد مصيرهم سواء بالبقاء أو الرحيل".

وعن مصير الجهاز المعاون حال استمرار كيروش، قال علام: "سنحصل على رأي كيروش حال استمراره وموقفه من بقاء الجهاز المعاون، وبعدها سنتخذ القرار".

وفي الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، أعلن كارلوس كيروش "تركه راية قيادة منتخب مصر لشخص آخر"، على حد وصفه.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم "قطر 2022"، وذلك بعد الخسارة من منتخب السنغال مساء الثلاثاء بركلات الترجيح (3-1).

وانتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (1-0) حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم في القاهرة مساء الجمعة الماضية انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (1-0).