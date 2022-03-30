الإسماعيلى يستقر على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من الثالث من أبريل المقبل، حتى موعد مباراة المصرى البورسعيدى لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري بعد توقف طويل.

وفاز الإسماعيلي على عرب افريكانو بثلاثية نظيفة أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدروايش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة التى يستهلها الفريق الأصفر بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق آخر قرر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، على أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التى لا تليق بالفريق فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.