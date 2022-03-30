شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يؤدى مرانه الأخير قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصرى مرانه الأخير، صباح اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتي تجمعه بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وتطير بعثة المصري فجر الخميس إلى الكونغو، حيث استقر محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، على اختيار فندق بولمان بمدينة لوبومباشي الكونغولية كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي.

وكان محمود جابر قد وصل إلى مدينة لوبومباشي عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة، حيث قام على الفور بجولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع المهندس محمد سلامة، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على هذا الفندق الذي يبعد عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، ويعد الفندق أحد أرقى فنادق لوبومباشي، حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.