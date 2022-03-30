شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يظهر مصابا فى وصول بعثة منتخب مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عمر جابر لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر مصابا فور وصول طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني عقب وصولها على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3041، عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات اللازمة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلى بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهيا بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.