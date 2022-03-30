شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بالمحترفين وهيكل.. والأهلى مكتمل الصفوف فى قمة بلاى أوف الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لدورى الكرة الطائرة الممتاز قمة أولى جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى الرجال المحدد لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

يتسلح الزمالك فى هذه المواجهة بالثنائي المحترف البرازيلى جواو رفائيل والكوبى يوسيفانى هرنانديز والنجم رضا هيكل العائد من رحلة احتراف بالدورى البلغارى، لاسيما أن الأهلى مكتمل الصفوف بكامل نجومه وهم أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام و محمد عادل دولا.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة أيضا بين الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش فى السادسة مساء، على أن يتنافس غدا طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والزمالك مع الأهلى فى الجولة الثانية.

فى حالة فوز كل فريق بمباراة فى منافسات البلاى أوف يقام لقاء فاصل لتحديد المتأهل إلى النهائى، ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى و الخاسر يلعب على المركز الثالث .