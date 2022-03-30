شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سنغافورة وحرمه يزوران سيتى كلوب أسوان ويصفانه بالتحفة المعمارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار دومنيك جوه سفير دولة سنغافورة والسيدة حرمه نادى سيتى كلوب فرع أسوان على هامش تواجدهما بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقبالهما السيد أحمد طارق مدير النادى، الذى اصطحبهما فى جولة تفقدية لمقر النادى.

وأبدى سفير دولة سنغافورة والسيدة حرمه إعجابهما الشديد بفرع سيتي كلوب أسوان والخدمات المقدمة للأعضاء والثورة الإنشائية وأعمال التطوير المستمرة في النادي.

وقال سفير دولة سنغافورة إن سيتي كلوب أسوان يعتبر تحفة معمارية ويضم منشآت رياضية على أعلى مستوى، ويقدم خدمات شاملة للأعضاء على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية بوجود ملاعب وأكاديميات ومركز للمرأة ومبنى اجتماعى وثقافى.

زيارة السفير والسيدة حرمه لنادى سيتى كلوب جاءت على هامش زيارته لمحافظة أسوان، حيث استقبله اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.