شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اللاعب على عزت بالمركز الثانى لبطولة "سوديك الدولية" للإسكواش تحت 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب المصرى على عزت بفضية بطولة "سوديك الدولية" للإسكواش تحت 15 سنة، بعدما جاء فى المركز الثانى بهذه البطولة التى شارك بها أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الاعمار، حيث شهدت البطولة إثارة كبيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين، وأفرزت مواهب جديدة بعدما ظهر أكثر من لاعب ولاعبة بمستوى متميز.

وشارك الموهبة المصرية على عزت فى "US Open" بطولة أوكرانيا الدولية 3 مرات، والتى توج فيها ببرونزية بطولة أوروبا للإسكواش، بعدما جاء ثالثًا فى ترتيب الفائزين بالبطولة، كما شارك على عزت فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لجامعة هارفورد، وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش هى أكثر البطولات المرموقة فى هذه اللعبة بالولايات المتحدة، ويشكل هذا الحدث جزءًا من سلسلة السوبر العالمية للاتحاد الدولى لمحترفى الإسكواش، ويتم تنفيذه من الهيئة القومية للإسكواش فى الولايات المتحدة.

ويعد البطل على عزت ضمن أفضل المواهب المصرية فى لعبة الإسكواش والذى يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافى للعبة.

وكانت قد اختتمت أمس الثلاثاء بطولة الإسكواش المفتوحة على ملاعب نادى Club S الجريا وملاعب نادى النادى بتنظيم سوديك وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.