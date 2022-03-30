شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز شكوى ضد حكم مباراة السنغال بسبب الجمهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو اتحاد الكرة شكوى ضد الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومسئولى تنظيم مباراة السنغال للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عقب اعتداءات الجمهور السنغالى على اللاعبين قبل وأثناء المباراة، وعلى الجمهور المصرى أيضا الذى تواجد فى المدرجات وأصيب عدد كبير منهم.

واعترض أيضا وائل جمعة مدير المنتخب المصرى على بعض الأمور التحكمية فى المباراة، والتى تغاطى الحكم الجزائرى مصطفى غربال عن احتسابها ضدد لاعبى منتخب السنغال، وإلقاء الجمهور الحجارة وزجاجات المياه على اللاعبين أثناء اللقاء، وتسليط الليزر على أعينهم لانخفاض الرؤية لديهم.

وعلى إثر ذلك تعرض لاعبو المنتخب المصرى للإصابات خلال المباراة، بسبب التدخل العنيف من قبل نظرائهم السنغاليين، حيث خرج رامى ربيعة وعمر جابر وحمدى فتحى من اللقاء بسبب الإصابة والتدخل العنيف، حيث كان من المفترض طرد اللاعب إدريس جاى عقب التدخل العنيف على عمر جابر.

وهناك أيضا هجوم آخر من قبل الجمهور السنغالى على محمد صلاح قائد منتخب مصر بشكل شخصى، حيث قاموا برفع بعض اللافتات المسيئة للاعب وإلقاء بعض الزجاجات عليه أثناء خروجه من ملعب المباراة.