شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يدعم أليو ديانج معنوياً بعد ضياع حلم مالى بالتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على دعم نجمه المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر، بعد ضياع حلم منتخب بلاده فى التأهل لمونديال قطر 2022.

وحرص جهاز الأهلى على مواساة ديانج والتأكيد له أنه لايزال صغير السن وأمامه فرصة كبيرة لقيادة مالى للتأهل للمونديال فى النسخ المقبلة.

وانضم منتخب تونس إلى ركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 بتعادله سلبيا مع نظيره المالى بالملعب الأولمبى حمادى العقربى، مساء الثلاثاء، فى إياب المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية.

وتأهل منتخب "نسور قرطاج" بأفضلية الانتصار خارج الديار ذهابا يوم الجمعة الماضى بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الذهاب تسجيل المدافع المالى موسى سيساكو هدفا عكسيا فى شباك فريقه قبل أن يتعرض للطرد بعد 4 دقائق، ليساعد تونس على الفوز 1-0.

وكان منتخب مالى يأمل أن يعوض خسارته على أرضه فى المواجهة الأولى ويقلب النتيجة رأسا على عقب.

منتخب مالى بدأ المباراة بقوة وسيطر على اللعب لكن نظيره تونس المدعوم بجماهيره دافع ببسالة ليحسم بطاقة التأهل.