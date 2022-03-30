غزل المحلة يستعيد الثنائى عبده يحيى وبازوكا قبل مواجهة بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق غزل المحلة الثنائى عبده يحيى ومحمد بازوكا لاعبى الفريق عقب الشفاء من الإصابة، وشاركا فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وذلك بعد الاطمئنان عليهما من قبل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور خالد الجميزى، حيث يدعم الثنائى الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث كان يعانى عبده يحيى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما كان يعانى محمد بازوكا من إجهاد.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى مباراتين وتعادل فى 7 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات.