شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق ساجرادا الأنجولى إلى مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق ساجرادا الأنجولى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

فى سياق مختلف وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامج تأهيل للاعبى الزمالك الدوليين العائدين من السنغال اليوم عقب المشاركة فى تصفيات كأس العالم، وذلك استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويعود المنتخب من السنغال، اليوم، ويخوض الدولين تدريبا خفيفا غدا مع بعض تدريبات التأهيل واللياقة البدنية استعدادا لمباراة الجمعة وذلك خوفا من تعرضهم للإرهاق نتيجة السفر للسنغال وخوض مباراتي التصفيات في 4 أيام، وخاصة احمد فتوح وامام عاشور واحمد سيد زيزو الذين شاركو في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر .

من ناحية أخرى تنتظر خزينة نادى الزمالك انفراجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا نهائيًا بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار بفائدة 5% على التأخير لصالح القلعة البيضاء.

كما ينتظر نادى الزمالك الحصول على باقى القيمة المالية لصفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراى التركى، حيث يحق للنادى الأبيض الحصول على مبلغ 4 ونصف مليون دولار فى 30 يونيو المقبل.