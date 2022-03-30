شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حسام غالى يروى تفاصيل سحب شارة الأهلى ومنحها لمتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها حسام غالى قائد الأهلى السابق وعضو مجلس الإدارة الحالى عن تفاصيل سحب شارة قيادة الأهلى منه ونقلها إلى زميله عماد متعب بعد إلقاء شارة الأهلى فى مباراة حرس الحدود.

وقال غالى "لدي جزء من الكبرياء ومهما تعمل فيا أنا ثابت ولو من جوايا زعلان أو متضايق عمرى ما هبين، ودى من أصعب الحاجات اللى حصلت لى خاصة لما تحصل لك من أهل بيتك لإنك معروف أنت مين، لأن الميديا ممكن تقول أى كلام عن غالى والناس تصدقك، لكن أكتر حد عارف حياتك شخصيتك اللى حواليك وبيقيمك فنيا وأخلاقيا وشخصيا وكل حاجة ولما تيجى من النادى بسحب الشارة من حسام غالى عشان بيهين الشارة".

وأكمل: "لا طبعا بس اعتراض على الموقف اللي كنا عايشينه عشان كنا متراجعين فى الدورى وكنا بنحارب عشان نلحق بالزمالك، وكان فى مباراة حرس الحدود وخدت إنذار فى إنذار وطرد ومكنتش أستاهل الطرد وكان در فعل مش عايز أطلع عايز أبقى مع الفريق عشان ميلعبش ناقص ونقاتل على الدوري".

أوضح: "كان غضبي واللي طلع اني رميت الشارة ونجوم كبار عملوا كده في أوروبا ومين يجرؤ على إهانة شارة الأهلي، وزعلت جدا على سحب الشارة، وكنت راجع في الأتوبيس من الإسكندرية وحد كلمني قالي هتعمل ايه بعد ما سحبوا الشارة".

استطرد: "تكلمت بعدها مع وائل جمعة على موضوع سحب الشارة وقالي لما نرجع القاهرة هنتكلم فيها، واتسحب مني الشارة وراحت للي بعدي وراحت لعماد متعب تاني كابتن وروحت النادي عادي تاني يوم واتمرنت عادي، ومتعب تاني يوم كان عندنا استشفاء، قال اللي بيدى التعليمات من هنا ورايح هو غالى والشارة في الملعب احتراما لقرار مجلس الادارة، وعماد شخصية جميلة وقلبه ابيض وراجل".

أضاف: "قلت لعماد مش فارقة معايا وخليك أنت الكابيتن وقالي وحياة ربنا ما يحصل انت الكابتن والشرة معاك واستمرينا علىى كده ادي التعليمات وكل حاجة ومتعب هو اللي بيلبس الشارة".