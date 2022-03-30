بعد ضياع حلم كأس العالم.. وزير الرياضة يكشف تفاصيل حواره مع لاعبي منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل حواره مع لاعبي المنتخب الوطني، وذلك عقب الخسارة أمام المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية 3/1، وعدم التأهل لكأس العالم.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي شريف عامر مساء الثلاثاء،: "نزلت للاعبين عقب اللقاء مع الكابتن جمال علام رئيس الاتحاد وتحدثت معهم واعتذروا للمصريين وهما كمان كان عندهم حلم كبير للوصول للمونديال".

وأكد وزير الرياضة: "قلت لللاعبين عندنا آمال ومش هننكسر متنكسروش"، متابعاً: "كان لازم الرسالة تكون كده الفريق قوامه لا يتكون من يوم وليلة وكنا شايفين بدايات التجديد في الفريق من البطولة العربية وكأس الأمم الأفريقية لعبنا مباريات كبيرة ".

وتابع: "قدرنا اننا مذاكرناش كويس من البداية ومكناش من التصنيف الأول للمنتخبات الأفريقية فبالتالي ملعبناش النهائي في مصر، والأمر تراكمي"، مؤكدًا: "مش بعدد أسباب خروجنا النهارده إحنا زعلانين ولكن لازم نفكر في بكرة"، مشيرا إلى أن منتخب مصر سيصل لمطار القاهرة الليلة".

وواصل صبحي: "أميل للاستقرار والتخطيط وألا نعود كل فترة لنقطة الصغر، وأميل للتخطيط للمستقبل لدينا كأس الأمم الأفريقية في عام 2023 وهي فترة ليست بالبعيدة، والتخطيط للمنتخب مر بعدة حلقات كبيرة بداية من خروج الفريق من كأس العالم عام 2018 وخروجه من كأس الأمم الأفريقية التي انعقدت في مصر 2019".

وأكمل وزير الرياضة: "لازم يكون في جهاز مستقر ومنفضلش نرجع نقطة من أول السطر ومنخسرش الجيل دا"، مؤكدًا: "لعبنا كويس الشوط الثاني وضربات الترجيح محدش بيحط عليها أمال لآن محدش يملكها".