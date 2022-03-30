شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ودية طلائع الجيش وسموحة 24 ساعة استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لفريقا طلائع الجيش وسموحة على تأجيل المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية لمدة 24 ساعة لتقام غداً الخميس فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدورى.

يستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة فى 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ودخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكرا مغلقا بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ويستمر حتى 31 مارس الجارى، يتخلله بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.