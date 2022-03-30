شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس مرمى الأهلى يشيد بأداء محمد الشناوى رغم ضياع حلم المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادى الأهلى على دعم حارسه محمد الشناوى نجم المنتخب الوطنى رغم ضياع فرصة التأهل لكأس العالم، حيث حرص مدرب حراس المارد الأحمر على دعم الشناوى هاتفياً بعد المباراة لمساندته معنوياً والإشادة بأدائه فى المباراة بتصديه لثلاث كرات صعبة بجانب إنقاذه لركلة ترجيح، وطالب يانكون الشناوى بغلق الصفحة ونسيان أحداث المباراة سريعا، لاسيما أنه لم يقصر وبذل كل مجهوداته ولم يبخل بنقطة عرق واحدة.

رغم تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال إلا أن محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة قدم مباراة بطولية ليقود المنتخب الوطنى في أجواء صعبة ويتصدى لكرات صعبة وخطيرة لو سكنت شباكه ما أشار إليه أحد بأصابع الاتهام.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من لقاء مصر والسنغال بتقدم "أسود التيرانجا" بهدف وحيد، لتكون النتيجة1/1 ذهابًا وإيابًا قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب السنغالى.

قدم الشناوى مستويات فنية مميزة مع الأهلي والمنتخب، ليصنف كحارس مصر الأول خلال السنوات الأخيرة ، ويحظى حارس الأهلي بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي أعاده كحارس أساسي للفراعنة عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال لقاء كوت ديفوار بدور الـ16 من كأس الأمم بالكاميرون، ليشارك محمد أبو جبل حتى الدور النهائي، مقدما مستويات فنية مميزة.

شارك الشناوي في 41 مباراة دولية خلال مسيرته، تلقت شباكه 21 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 18 لقاء.