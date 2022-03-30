شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير:الأهلى لن يترك كهربا فى أزمة الغرامة بسبب تضحياته للعب للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى لن يترك لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بعد تغريمه 2 مليون دولار لصالح ناديه السابق الزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الاهلى لن يترك كهربا بعد العقوبة الاخيرة ، خاصة أن اللاعب ضحى بكل شىء من أجل الانتقال للقلعة الحمراء ومسئولى الاهلى كلفوا الشئون القانونية بالنادى لمساعدة كهربا فى تقديم تظلم".

ويضيف شوبير:" يقال أن الطعن على الحكم الأخير الذى صدر ضد كهربا لن يغيره ، ولكن الأهلى سوف يساند كهربا لحين عبور هذه الازمة".

أيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

ورحل كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريق الابيض إجراءات مقاضاة اللاعب لأن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.