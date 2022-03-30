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شوبير:الأهلى لن يترك كهربا فى أزمة الغرامة بسبب تضحياته للعب للقلعة الحمراء

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القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى لن يترك لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بعد تغريمه 2 مليون دولار لصالح ناديه السابق الزمالك ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الاهلى لن يترك كهربا بعد العقوبة الاخيرة ، خاصة أن اللاعب ضحى بكل شىء من أجل الانتقال للقلعة الحمراء ومسئولى الاهلى كلفوا الشئون القانونية بالنادى لمساعدة كهربا فى تقديم تظلم".

ويضيف شوبير:" يقال أن الطعن على الحكم الأخير الذى صدر ضد كهربا لن يغيره ، ولكن الأهلى سوف يساند كهربا لحين عبور هذه الازمة".

أيدت المحكمة فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على  محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب  5% فائدة على المبلغ ، بدءا من  20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس  2020 تغريم  كهربا بالتضامن من نادي  ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع  عدم إيقاف اللاعب مؤكدين  سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

 

ورحل  كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريق الابيض  إجراءات مقاضاة اللاعب لأن  عقده مازال مستمرًا مع الفريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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