شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل القاهرة الـ3 عصرا قادما من السنغال بعد ضياع حلم المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب مصر لمطار القاهرة فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء قادمة من العاصمة السنغالية داكار بعدما انتزع منتخب السنغال تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر بعد مباراة ماراثونية فى الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

سجل بولاى ديا هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 3 ليفوز منتخب السنغال 1-0 فى إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ويعوض خسارته ذهابا بنفس النتيجة فى استاد القاهرة.

امتد اللقاء لشوطين إضافيين واستمرت الإثارة فى ركلات الترجيح، التى ابتسمت للمرة الثانية على التوالى للمنتخب السنغالى أمام نظيره المصرى، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية بالسيناريو ذاته أمام قبل شهرين عد انتهاء المباراة حينها بالتعادل السلبى.

وتفوق أسود التيرانجا فى ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، حيث أضاع كاليدو كوليبالى وساليو سيس أول ركلتين، قبل أن يسجل إسماعيلا سار، بامبا ديانج ثم ساديو ماني ركلة التأهل.

أما منتخب مصر فقد أضاع نجماه محمد صلاح وأحمد سيد زيزو أول ركلتين، قبل أن يسجل عمرو السولية الركلة الثالثة، ويهدر مصطفى محمد الركلة الرابعة.