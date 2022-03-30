شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أقوى خط هجوم فى دورى المحترفين برصيد 1117 هدفًا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك السيطرة على الهجوم فى دورى المحترفين لهذا الموسم حتى الآن فى ظل تسجيل 1117 هدفا حتى الآن فى 31 لقاءً قبل خوض ثان جولات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل هذا الموسم .

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 13 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 11.5 نقطة .

تقام اليوم، الأربعاء، الجولة الثانية بمنافسات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تشهد جولة اليوم منافسة بين طلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع سبورتنج، بينما تختتم المنافسات بمواجهتى سبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع الزمالك.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا بدون جمهور.