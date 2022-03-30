شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الإسماعيلى بسبب قرار الطلائع بشأن عمر رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الصدمة على مسئولي الاسماعيلى بسبب تمسك طلائع الجيش باستعادة الحارس عمر رضوان في نهاية الموسم الجارى بعد نهاية إعارته للدراويش ورفض فكرة تحويل إعارة الحارس لبيع نهائى، لاسيما بعد الأداء المتميز الذى يقدمه الحارس فى الفترة الأخيرة، ويرى مسئولو الطلائع أن عمر رضوان هو الأكثر قدرة على تعويض محمد بسام حارس مرمى الفريق الذى تأكد رحيله عن الطلائع بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء تعاقده مع النادى.

وفتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع نظرائهم فى طلائع الجيش لتحويل إعارة الحارس عمر رضوان لبيع نهائى فى ظل تألق الحارس بشكل لافت للنظر فى المباريات التى شارك فيها برفقة الدراويش فى محاولة للاستفادة منه لتدعيم مركز حراسة المرمى، الذى عانى بشدة بالسنوات الماضية داخل القلعة الصفراء منذ رحيل محمد عواد حارس الزمالك، وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع عمر رضوان من صفوف الطلائع على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى قبل أن يغلق مسئولو الطلائع فكرة بيع عمر رضوان نهائياً.

فى سياق آخر، قرر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، على أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني، لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التي لا تليق بالفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.