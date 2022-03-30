شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالأهلى يتواصل مع المنتخب لمعرفة تفاصيل إصابة ربيعة وحمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى فى الوقت الحالى مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لمعرفة تفاصيل إصابة الثنائى رامى ربيعة وحمدى فتحى، لاعبا المارد الإحمر، والتى استدعت تغييرهما خلال مباراة السنغال، وذلك للوقوف على حالتهما الطبية لاسيما أن الأهلى تنتظره مباراة صعبة أمام الهلال السودانىـ قد يغيب عنها محمد عبد المنعم مدافع الفريق أيضاً بسبب تعرضه لكسر فى الأنف فى مباراة السنغال الأولى.

وانتزع منتخب السنغال تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر بعد مباراة ماراثونية في الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

سجل بولاي ديا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3 ليفوز منتخب السنغال 1-0 في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ويعوض خسارته ذهابا بنفس النتيجة في استاد القاهرة.

امتد اللقاء لشوطين إضافيين، واستمرت الإثارة فى ركلات الترجيح، التى ابتسمت للمرة الثانية على التوالى للمنتخب السنغالى أمام نظيره المصرى، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية بالسيناريو ذاته أمام قبل شهرين عد انتهاء المباراة حينها بالتعادل السلبي.

وتفوق أسود التيرانجا في ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، حيث أضاع كاليدو كوليبالي وساليو سيس أول ركلتين، قبل أن يسجل إسماعيلا سار، بامبا ديانج ثم ساديو ماني ركلة التأهل.

أما منتخب مصر فقد أضاع نجماه محمد صلاح وأحمد سيد زيزو أول ركلتين، قبل أن يسجل عمرو السولية الركلة الثالثة، ويهدر مصطفى محمد الركلة الرابعة.