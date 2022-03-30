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الأهلى أمام الزمالك فى قمة بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قمة بين الأهلى و الزمالك فى إطار أولى جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

 

وتشهد الجولة الأولى مواجهة أيضا بين الإتحاد السكندرى و طلائع الجيش فى السادسة مساءا، على ان يتنافس غدا طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع الأهلى فى الجولة الثانية . 

 

فى حالة فوز كل فريق بمبارك يقام لقاء فاصل على نفس الصالة بالعاصمة الإدارية لتحديد المتأهل إلى النهائى . 

 

يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى و الخاسر يلعب على المركز الثالث . 

 

 

من ناحية أخرى فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

 

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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