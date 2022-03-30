بيرو تتأهل للملحق العالمي بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حافظ منتخب بيرو لكرة القدم على فرصته في المنافسة على إحدى بطاقات العبور لبطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين 2 / صفر على منتخب باراجواي مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثامنة عشرة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وشهدت باقي مباريات هذه الجولة فوز المنتخب البرازيلي على مضيفه البيروفي 4 / صفر وكولومبيا على مضيفتها فنزويلا 1 / صفر وأوروجواي على مضيفتها تشيلي 2 / صفر وتعادل الأرجنتين مع مضيفتها الإكوادور 1 / 1 .

وحسم المنتخب البيروفي لصالحه المركز الخامس في جدول التصفيات ليتأهل إلى الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب الفائز من مواجهة الملحق الأسيوي بين منتخبي الإمارات وأستراليا.

وكانت منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور حجزت بطاقات التأهل المباشر من قارة أمريكا الجنوبية إلى المونديال قبل مباريات هذه الجولة بعدما احتلت المراكز الأربعة الأولى في جدول التصفيات فيما دار الصراع في الجولة الأخيرة بين منتخبات بيرو وكولومبيا وتشيلي على المركز الخامس الذي يتأهل صاحبه للملحق العالمي.

وصبت نتائج الجولة الأخيرة في مصلحة المنتخب البيروفي الذي كان بحاجة لأي فوز في مباراته أمام باراجواي ليضمن التأهل بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس محافظا على فارق النقطة التي تفصله عن منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس ، وتجمد رصيد منتخب باراجواي عند 16 نقطة في المركز الثامن علما بأنه خرج مبكرا من سباق التأهل.

وحسم منتخب بيرو المباراة في شوطها الأول بهدفين سجلهما جانلوكا لابادولا ويوشيمار يوتون في الدقيقتين الخامسة و42 .

على الاستاد الوطني في ليما ، لم يمنح المنتخب البيروفي أي فرصة للدخول في المباراة حيث باغته بهدف مبكر للغاية اثر هجمة سريعة وتمريرة طولية لعبها كريستيان كويفا لتصل إلى جانلوكا لابادولا المندفع داخل منطقة الجزاء خلف دفاع باراجواي ليسددها اللاعب ببراعة إلى داخل المرمى في الدقيقة الخامسة.

وحاول منتخب باراجواي الرد سريعا ، وشهدت الدقيقة العاشرة تسديدة صاروخية أطلقها سيباستيان فيريرا من أمام منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

ولكن منتخب بيرو ظل هو الفريق الأفضل في المباراة حيث شكلت محاولاته الهجومية إزعاجا مستمكرا لدفاع باراجواي حتى سجل يوشيمار يوتون الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 42 .

وجاء الهدف اثر هجمة خطيرة للفريق أنهاها يوتون بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وحاول حارس مرمى باراجواي إبعادها لكنه فشل حيث ارتطمت الكرة بيده وأكملت طريقها إلى داخل المرمى.

وتعاطف القائم مع منتخب باراجواي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول حيث تصدى لهدف مؤكد فيما شهدت الدقيقة التالية فرصة ضائعة من منتخب باراجواي الذي كاد يحرز هدف تجديد الأمل عن طريق النيران الصديقة ولكن الحارس لحق بالكرة قبل أن تخرج منه إلى ركنية لم تستغل لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بيرو بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني ، لم يختلف الأداء كثيرا حيث ظل منتخب بيرو هو الأفضل وأهدر لاعبو الفريقين الفرص التي سنحت لهم لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

وودع المنتخب الكولومبي هذه التصفيات بفوز معنوي 1 / صفر على مضيفه الفنزويلي ، ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف منتخب بيرو ، وتجمد رصيد المنتخب الفنزويلي عند عشر نقاط في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات علما بأنه خرج مبكرا من سباق التأهل للمونديال.

وكان منتخب كولومبيا بحاجة إلى الفوز في هذه الجولة وتعثر بيرو أمام باراجواي من أجل التأهل للملحق الفاصل لكن نتائج هذه الجولة لم تصب في صالح الفريق ليتأكد غيابه عن المونديال القطري.

وحسم المنتخب الكولومبي المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله خاميس رودريجيز من ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وأسدل منتخب أوروجواي الستار على مسيرته في التصفيات بفوزه المتأخر 2 / صفر على مضيفه التشيلي.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام نظيره الإكوادوري ، وتجمد رصيد المنتخب التشيلي عند 19 نقطة في المركز السابع بجدول التصفيات ليخرج صفر اليدين من سباق التأهل للمونديال.

وكان منتخب تشيلي بحاجة إلى الفوز في هذه الجولة وتعثر الإكوادور أمام الأرجنتين وبيرو أمام باراجواي من أجل التأهل للملحق الفاصل لكن نتائج هذه الجولة لم تصب في صالح الفريق ليتأكد غيابه عن المونديال القطري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف التقدم لأوروجواي بتوقيع لويس سواريز في الدقيقة 79 فيما سجل فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحافظ المنتخب البرازيلي على مسيرته الناجحة في التصفيات بفوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه البوليفي.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام نظيره الأرجنتيني قبل المباراة المتبقية بينهما في هذه التصفيات ، وتجمد رصيد المنتخب البوليفي عند 15 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير بجدول التصفيات علما بأنه خرج مبكرا من سباق التصفيات.

وسجل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي هدفين ليقود المنتخب البرازيلي إلى الفوز الكبير على بوليفيا ، ورفع اللاعب رصيده إلى ستة أهداف مع الفريق في هذه التصفيات وإلى 13 هدفا بوجه عام خلال مسيرته مع راقصي السامبا حتى الآن.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس باكيتا وريتشارليسون في الدقيقتين 24 و45 .

وفي الشوط الثاني سجل برونو جيمارايش وريتشارليسون هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 66 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كما احتفظ المنتخب الأرجنتيني بسجله خاليا من الهزائم في التصفيات بتعادله 1 / 1 مع مضيفه الإكوادوري.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات بفارق ست نقاط خلف نظيره البرازيلي قبل المباراة المتبقية بينهما في هذه التصفيات ، وارتفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف أوروجواي.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 24 ، وظل الفريق متقدما بهذا الهدف حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت هدف التعادل للإكوادور بتوقيع إينر فالنسيا.