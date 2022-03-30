شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتظر انفراجة بعد تغريم كهربا و"فلوس" مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر خزينة نادى الزمالك إنفراجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا نهائيًا بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار بفائدة 5% على التأخير لصالح القلعة البيضاء.

كما ينتظر نادى الزمالك الحصول على باقى القيمة المالية لصفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراى التركى، حيث يحق للنادى الأبيض الحصول على مبلغ 4 ونصف مليون دولار فى 30 يونيو المقبل.

وكانت المحكمة الرياضية بلوزان فى سويسرا أيدت قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار لصالح الزمالك، بالاضافة إلى فائدة 5% من يونيو 2019 حتى سداد المبلغ .

ووفقا للوائح و قوانين المحكمة الرياضية جائز الطعن على القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ، وبالتالى فإن كهربا من حقه أن يتقدم بطعن على قرار الكاس ، خلال مدة 30 يوما، من تاريخ صدور الحكم ، رغم أن تكاليف التقدم بالطعن باهظة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .