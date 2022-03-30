شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع برنامجا غذائيا لنجوم الأهلى لتجنب زيادة الوزن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز بالنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وضع برنامج غذائى مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة الجهاز لتجنب زيادة وزن اللاعبين خلال شهر الصيام وقبل عودة مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر جهاز الاهلى إخضاع لاعبيه لقياسات وزن بشكل يومى خلال شهر الصيام لمراقبة أوزان اللاعبين مع التهديد بتوقيع عقوبات مادية مغلظة عليهم حال زيادة أوزانهم. وكان المدير الفني للأهلى وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، ضمن التحضير لمباراته ضد الهلال السوداني يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.