ما هي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.



وتلعب اليوم عدة مباريات هامة في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

يستقبل منتخب بنما، نظيره الكندي في الجولة الـ14 والأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4.05 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5.05 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وينتظر أن يتم بث المباراة عبر قناة Fox Sports على الهواء مباشرة.

يواجه منتخب كوستاريكا نظيرته الولايات المتحدة الإمريكية في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 4.05 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5:05 صباحا بتوقيت أبوظبي.

هذه المباراة تبث تلفزيونيا عبر قناة Fox Sports على الهواء مباشرة.

منتخب جاميكا يستضيف نظيرته الهندوراس في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 4.05 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5:05 صباحا بتوقيت أبوظبي.

قناة Fox Sports يتوقع أن تقوم ببث هذه المباراة على الهواء مباشرة.

يحل منتخب السلفادور ضيفا على المكسيك في الجولة رقم 14 من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم.

المواجهة ستبدأ في تمام الساعة 4.05 فجر الخميس بتوقيت مكة المكرمة والساعة 5:05 صباحا بتوقيت أبوظبي.

ويتوقع أن تقوم قناة Fox Sports ببث هذه المباراة على الهواء مباشرة.