منتخب تونس يحسم تأهله إلى كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انضم منتخب تونس إلى ركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 بتعادله سلبيا مع نظيره المالي بالملعب الأولمبي حمادي العقربي، مساء الثلاثاء، في إياب المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية.



وتأهل منتخب "نسور قرطاج" بأفضلية الانتصار خارج الديار ذهابا يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الذهاب تسجيل المدافع المالي موسى سيساكو هدفا عكسيا في شباك فريقه قبل أن يتعرض للطرد بعد 4 دقائق، ليساعد تونس على الفوز 1-0.

وكان منتخب مالي يأمل أن يعوض خسارته على أرضه في المواجهة الأولى ويقلب النتيجة رأسا على عقب.

منتخب مالي بدأ المباراة بقوة وسيطر على اللعب لكن نظيره تونس المدعوم بجماهيره دافع ببسالة ليحسم بطاقة التأهل.

وبذلك، تأهل منتخب تونس مجددا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ليصبح أكثر العرب مشاركة في المونديال مناصفة مع السعودية والمغرب.