منتخب المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديمقراطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بات منتخب المغرب ثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية 4-1.



المباراة لعبت ضمن إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على ملعب "محمد الخامس"، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1.

وبذلك، تأهل منتخب المغرب مجددا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعدما شارك في 5 نسخ سابقة، 1970، 1986، 1994، 1998 و2018.

وحسم منتخب المغرب بطاقة التأهل نظريا في الشوط الأول بعد تسجيله هدفين عبر عز الدين أوناحي وطارق تيسودالي في الدقيقتين 21 و45.

وفي الشوط الثاني، أكد عز الدين أوناحي تأهل المغرب بهدف ثالث في الدقيقة 5، قبل أن يسجل أشرف حكيمي الهدف الرابع لـ"أسود الأطلس" بالدقيقة 70.

على الجانب الآخر، سجل بين مالانجو هدف الكونغو الوحيد، وذلك في الدقيقة 77.