منتخب الكاميرون يتأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حجز منتخب الكاميرون آخر بطاقات قارة أفريقيا لكأس العالم 2022 عقب فوزه القاتل على مضيفه الجزائري بنتيجة 2-1.



المباراة لعبت في ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة ضمن إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب الجزائر حسم مباراة الذهاب التي لعبت في "دوالا" يوم الجمعة الماضي لصالحه بنتيجة 1-0، ليتأهل عقب تعادله إيابا 1-1.

لكن الدقيقة 22 من عمر المباراة، شهدت تسجيل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التقدم لصالح الكاميرون.

وظلت النتيجة على حالها، لينتهي الوقت الأصلي بتفوق الكاميرون بنفس نتيجة انتصار الجزائر في الذهاب، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 118، سجل أحمد توبة هدف التعادل الجزائر، لتصبح على مقربة من التأهل، لكن كارل توكو ايكامبي أحرز هدف التواجد في المونديال بالدقيقة رقم 123.