شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى ثانى جولات المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأربعاء، الجولة الثانية بمنافسات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تشهد جولة اليوم منافسة بين طلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع سبورتنج، بينما تختتم المنافسات بمواجهتى سبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع الزمالك.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و 15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 13 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 11.5 نقطة .

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.