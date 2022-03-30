شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة أكرم توفيق.. موسيمانى يدعم بدر بانون معنوياً بعد محنة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على الاطمئنان على مدافعه المغربى بدر بانون وتطورات برنامجه للتعافى من مضاعفات فيروس كورونا، في إطار خطة المدير الفني لدعم لاعبيه المصابين نفسياً حيث حرص على زيارة أكرم توفيق في قطر لمتابعة سير برنامجه للتعافى من إصابة الرباط الصليبى.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا، ليعاني من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب في الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

ورغم غيابه في الفترة الأخيرة عن المستطيل الأخضر، إلا أنه مازال متربعاً على قلوب الجماهير الحمراء، التي تحرص دائماً على توجيه رسائل الدعم إلى صخرة دفاع الفريق في ظل خضوعه للفحوصات الطبية في الفترة الأخيرة للاطمئنان على حالته.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.