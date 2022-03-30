شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء، فريق المصري، مرانه الأخير قبل السفر فجر غداً الخميس إلى الكونغو استعداداً لمواجهة فريق مازيمبي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد القادم الموافق الثالث من أبريل المقبل على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وكان محمود جابر، المدير الإداري للمصري قد سبق البعثة إلى الكونغو، وذلك للإعداد لكافة ترتيبات رحلة بعثة المصري ومقر إقامة الفريق، ومن المقرر أن تصل بعثة المصري عصر غداً الخميس إلى الكونغو، بعد رحلة طيران تستغرق نحو 12 ساعة يتخللها قضاء نحو ساعتين على سبيل الترانزيت بمطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري ، برئاسة سمير حلبية، تكليف المهندس محمد سلامة عضو المجلس برئاسة بعثة النادى إلى الكونغو، وتصدر النادى المصرى مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر اقامتها في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل المقبل.

ويقود الطاقم حكم الساحة الغاني، " دانيال نيي لاريا "، ومعه كل من النيجيري"صامويل بوادوتاكام"، مساعد حكم أول و الغاني "كواسي أشيمبونج"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيجيري، "جوزيف أوجابور".