شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة بين رئيس سموحة وأحمد سامي لفتح ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد وليد عرفات رئيس نادي سموحة ، جلسة خلال الأيام المقبلة مع احمد سامي المدير الفني للفريق ، لفتح ملف تجديد المدرب مع الفريق لموسم جديد ، خاصة بعد العروض الأخيرة التي انهالت علي مدرب الفريق فضلاً عن ترشحه لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي بعد نهاية الموسم .

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، قد وقع عقوبة مالية 30 ألف جنيه على كل لاعب شارك فى مباراة فيوتشر الأخيرة، بسبب سوء الأداء وعدم الالتزام بالتعليمات، عقب اجتماع الجهاز الفني برئيس النادى وليد عرفات واتخاذ قرارات صارمة، من أجل تصحيح المسار والحفاظ على موقع الفريق فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز. وتعرض فريق سموحة السكندرى للهزيمة من فيوتشر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز، والتى أقيمت يوم 15 مارس الجاري.

هذا ويغيب مصطفى الخواجة، لاعب سموحة، عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة في الركبة، حيث اشتكى اللاعب من بعض آلام في الركبة خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

وقام الجهاز الطبي للفريق السكندري، بإجراء أشعة على ركبة اللاعب للاطمئنان عليه، حيث أثبتت الأشعة إصابته بقرحة في الركبة، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الركبة، حتى يتم تحديد العلاج المناسب له سواء بالتدخل الجراحي أم العلاج والتأهيل، وسيتم تحديد المدة التي يغيبها اللاعب عن المباريات.