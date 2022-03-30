شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقاله للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى طلائع الجيش أن محمد بسام حارس مرمى فريقه يضع الرتوش الأخيرة في الوقت الحالي على صفقة انتقاله للبنك الاهلى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" محمد بسام عقده ينتهى مع الطلائع بنهاية الموسم الجارى ولم يجدد تعاقده ، وتلقى اتصالات قوية من مسئولي البنك الأهلى للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولكن الحارس لم يوقع على أي عقود احتراماً لمسئولى الطلائع ولكنه رحب بالانتقال للبنك الاهلى على أن يتم إتمام الصفقة في نهاية الموسم بشكل رسمى".

وكان محمد بسام ضمن العناصر الأساسية فى كتيبة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قدم أفضل فتراته الكروية مع الطلائع وقاد الفريق للتتويج بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح حاسمة فى مباراة كأس السوبر المصرى ليخطف اللقب من أنياب الأهلى .

ودخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكرا مغلقا بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر حتى 31 مارس الجارى، يتخلله بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري.

وتتوقف المسابقة المحلية فى الوقت الحالي بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022 ، واستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش على خوض مباريات ودية خلال معسكر الإسكندرية خلال فترة توقف الدوري الحالية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى، وستكون البداية بمواجهة فاركو ثم يلاقى المقاولون العرب في 31 مارس الجارى على استاد برج العرب.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.