من هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر؟

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهى اليوم الكروي المونديالي بانضمام 7 منتخبات بينها اثنان عربيان إلى ركب المتأهلين إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام بقطر في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.



ووصل عدد المتأهلين إلى 27 منتخبا تتحضر للمشاركة بعد غد الجمعة في القرعة التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتم تحديد المنتخبات الخمسة المتبقية في ختام التصفيات المقررة في يونيو/حزيران المقبل.





منتخبات أميركا الجنوبية



التحق منتخبا الإكوادور وأوروغواي بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2022 في قطر بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أميركا الجنوبية.



وحسم منتخبا البرازيل والأرجنتين في وقت سابق البطاقتين الأولى والثانية عن أميركا الجنوبية، وأسفرت مباريات الجولة الـ17 قبل الأخيرة من التصفيات التي أقيمت الخميس الماضي عن اقتطاع الإكوادور وأوروغواي بطاقتي المركزين الثالث والرابع.



وانحصر الصراع بين بيرو وكولومبيا وتشيلي للظفر بالمركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق العالمي أمام الفائز من الملحق الآسيوي على بطاقة تأهل أخرى للمونديال.



منتخبات آسيا



وفي آسيا، حسم منتخبا السعودية واليابان بطاقتي العبور المباشر عن المجموعة الثانية، وذلك بعد ضمان إيران وكوريا الجنوبية التأهل عن المجموعة الأولى في وقت سابق.



وحافظ المنتخب الإماراتي على فرصه في المنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022 بفوزه الثمين بهدف نظيف على كوريا الجنوبية في الجولة الـ10 والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.



وتأهل "الأبيض" إلى الملحق الآسيوي الذي يلتقي فيه المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ليتأهل الفائز منهما في هذا الملحق الآسيوي إلى الملحق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب الفائز بصاحب المركز الخامس في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.



منتخبات أوروبا

وضمن 12 منتخبا أوروبيا تأهله إلى كأس العالم 2022، وهي ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال وبولندا.



وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن وقوع منتخبي أسكتلندا وأوكرانيا معا في نصف نهائي المسار الأول، وأُجّلت هذه المباراة بناء على طلب من أوكرانيا في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا، وسيلتقي الفائز في هذه المباراة التي تقام في يونيو/حزيران المقبل منتخب ويلز الذي فاز على النمسا 2-1.





منتخبات أفريقيا

خطف منتخب غانا بطاقة التأهل الأولى بتعادله 1-1 مع مضيفه النيجيري في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، وكان الفريقان تعادلا سلبيا في مواجهة الذهاب.



وحجز المنتخب السنغالي ثاني مقاعد القارة الأفريقية في كأس العالم 2022 بفوزه على نظيره المصري 3-1 بركلات الترجيح في إياب الدور الحاسم.



وبلغت تونس نهائيات كأس العالم، رغم تعادلها السلبي مع ضيفتها مالي في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية، وعاد المنتخب التونسي منتصرا من أرض الكونغو بهدف دون رد في مباراة الذهاب ليضمن الوجود في الدوحة بتفوقه بمجموع اللقاءين.



وتأهل المغرب إلى نهائيات المونديال القطري، بعدما تغلب على الكونغو الديمقراطية 4-1، وكان منتخب "أسود الأطلس" فرض التعادل 1-1 ذهابا في الكونغو.



وآخر المنتخبات الأفريقية المتأهلة لمونديال قطر كانت الكاميرون عقب فوزها على مضيفتها الجزائر 2-1، وكانت الجزائر قد فازت ذهابا بهدف نظيف.



منتخبات كونكاكاف



وفي تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، لحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لكأس العالم 2022 بفوزه الساحق 4-صفر على نظيره الجامايكي في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من مباريات الدور الثالث النهائي بالتصفيات.



وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات الحالية وحجز مقعده في النهائيات، ليكون أول المتأهلين من اتحاد الكونكاكاف إلى مونديال قطر.



ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول التصفيات، بفارق 6 نقاط أمام كل من المنتخبين الأميركي والمكسيكي.





ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز إلى النهائيات مباشرة، في حين يخوض رابع الترتيب الملحق العالمي ضد فريق من الأوقيانوس.



وبالمحصلة فإن الفرق التي تأهلت -حتى الآن- إلى مونديال قطر هي:



منتخب قطر ممثل البلد المضيف.

قارة أوروبا: ألمانيا والدانمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال وبولندا.

قارة أميركا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي.

قارة آسيا: إيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية.

قارة أفريقيا: غانا والسنغال وتونس والمغرب والكاميرون.

قارة الكونكاكاف (أميركا الشمالية): كندا.



المصدر : وكالات