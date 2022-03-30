شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يترقب دخول الفئة الأولى فى الأهلى قبل تمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ياسر إبراهيم مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر دخول لاعبي الفئة الأولى خلال تجديد عقده الجديد مع القلعة الحمراء، وفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

ويرغب ياسر إبراهيم في أن ينضم إلى قائمة الفئة الأولى من حيث قيمة العقود داخل صفوف الأهلي باعتباره من اللاعبين الأساسيين ويشارك بصفة أساسية في كل المباريات بخلاف أنه من اللاعبين القدامى في صفوف الفريق الأحمر بجانب تألقه مع منتخب مصر مؤخراً بعدما استدعاه البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى لمواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويسعى مسئولو الأهلى لرفع المقابل المادى لياسر إبراهيم ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

وأوصى موسيمانى بتمديد تعاقد ياسر إبراهيم بإعتباره من اللاعبين المميزين بالفريق رغم جلوسه على دكة البدلاء في مباريات عديدة إلا أنه حينما يطلب منه المشاركة يظهر بصورة جيدة ويكون مؤثراً في صفوف المارد الأحمر سواء بدوره الدفاعى أو حتى هجومياً بتسجيله أهدافاً مميزة.